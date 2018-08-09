BMW отрицает в появление полностью беспилотных автомобилей

Компания BMW не верит в появление полностью беспилотных автомобилей на дорогах, сообщает портал Autocar со ссылкой на главу отдела маркетинга и продаж BMW Яна Робертсона.

"Представьте себе ситуацию, в которой автопилоту нужно выбрать, кого из двух человек сбивать и вариантов нет - кто-то один должен погибнуть в результате столкновения. Как решать этот вопрос?", - пояснил Робертсон.

"Я думаю, что в будущем законодательство, конечно, изменится, но все равно полностью беспилотные автомобили будут ограничены в области использования", - отметил он.

По мнению Робертсона, законодательно машины с автопилотом могут допустить только на загородные автомагистрали или специальные районы, где ограничено движение пешеходов, чтобы беспилотным автомобилям было проще ориентироваться и не попадать в сложные ситуации.

Ранее в BMW заявили, что компания не намерена учить свой автопилот делать этический выбор в случае потенциального ДТП.

Как писали "Вести.Экономика", в марте 2018 года автомобиль американской компании Uber Technologies сбил насмерть человека, находясь в автономном режиме.

Это стало первым известным ДТП с гибелью пешехода на дорогах общего пользования, в котором принял участие беспилотный автомобиль.

Инцидент произошел утром 19 марта в пригороде Финикса Темпе, штат Аризона, - автомобиль Uber сбил женщину, которая, предположительно, переходила дорогу вне пешеходного перехода. За рулем автомобиля находился водитель, однако машина двигалась самостоятельно в режиме автопилота.