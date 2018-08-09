Скульптуру Зомби Боя выставят в музее

Художник Марк Куин представит скульптуру Рика Дженеста, более известного под псевдонимом Зомби Бой.

Бронзовая статуя будет достигать высоты три с половиной метра. Скульптуру выставят в Музее науки в Лондоне. Изваяние будет находиться в новой медицинской галерее учреждения. Открытие скульптуры предварительно запланировано на осень 2019 года. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Рик Дженест был известной моделью. Популярность ему принесла эпатажная внешность - около 90% его тела было покрыто татуировками. Дженест начинал как артист фрик-шоу, но настоящая известность настигла его после выхода клипа Леди Гаги "Born this way" в 2011 году, в котором он снялся. 1 августа 2018 года Рик Дженест свел счеты с жизнью. Близкие Зомби Боя утверждают, что у него были серьезные психологические проблемы.