Аварийная посадка огромного самолета ВВС США попала на камеры - ВИДЕО

Военно-транспортный самолет ВВС США С-5 Galaxy в аварийном порядке приземлился на базе в техасском Сан-Антонио. Огромное воздушное судно весом 370 тонн прочертило носом взлетно-посадочную полосу, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

По данным издания The Drive, у транспортника не вышла передняя стойка шасси. К счастью, никто из экипажа не пострадал. Самолету нанесен определенный ущерб, однако его сумма пока не известна.

Как отмечают авторы материала, эта неполадка типична для самолетов подобного типа. Ранее экипажи С-5 несколько раз сталкивались с подобной проблемой. После экспертной проверки стало известно, что стойке шасси мешает узел шарового винта. Его поменяли на всех самолетах данной модели, однако шасси продолжаются вести себя непредсказуемо.

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