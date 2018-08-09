Крупнейшие в истории Калифорнии лесные пожары сняли из космоса - ВИДЕО - ФОТО

Более недели на севере Калифорнии бушуют лесные пожары, уже признанные сильнейшими в истории штата. Огнем охвачено более 1148,4 квадратных километров, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Российский космонавт, испытатель и бортинженер МКС Олег Артемьев на своей странице в Twitter поделился редкими снимками из космоса, на которых можно видеть масштаб разыгравшейся огненной стихии. Леса заволокло клубами густого дыма, похожего сверху на гигантские облака.

"Лесные пожары в Калифорнии признаны крупнейшими в истории штата. Очень тяжело за этим наблюдать, хочется, чтобы люди как можно быстрее победили в этой схватке с огнем", - написал космонавт в подписи к фотографиям.

Из-за пожара в Калифорнии введен режим ЧС. По разным данным, его жертвами стали от шести до семи человек. В тушении задействовано четыре тысячи сотрудников экстренных служб. Борьбу с огнем осложняет сухая и ветреная погода.

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