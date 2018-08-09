Мощный поток грязи и камней накрыл город в Швейцарии - ВИДЕО

Селевой поток, спустившийся с гор в Швейцарии, накрыл небольшой городок Шамозон. Очевидцы снимали на видео страшное природное явление, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

На кадрах видно, что смесь грязи и камней спускается по руслу реки, заточенному в канал, и в какой-то момент поток становится таким мощным, что вся масса буквально выходит из берегов и закрывает дорогу.

В другом месте, встретив преграду в виде опор моста, грязь взмывает в воздух будто огромный гейзер, и с каждым всплеском селевой "фонтант" поднимается выше и выше.

По последним данным, в результате катаклизма никто из людей не пострадал, однако известно о поврежденных машинах и ограждающих конструкциях, а также, что летящие камни попортили фасады нескольких зданий

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