В Египте нашли сыр, которому около 3,2 тысячи лет

Ученые из итальянского университета Катании, изучавшие предметы из гробницы в районе Саккара под Каиром, обнаружили один из самых древних в мире сыров возрастом 3,2 тысячи лет, изготавливавшийся из коровьего, овечьего и козьего молока.

Как пишет египетская газета "Йоум7", исследования проводились в сотрудничестве с Каирским университетом. Специалисты изучали твердые остатки сыра из погребения в Саккаре, который был произведен в 1290 - 1213 годах до нашей эры.

В результате лабораторных анализов ученые не только определили состав этого сыра, но и обнаружили в нем присутствие бактерий, которые могли вызывать заболевание, известное в Древнем Египте как "средиземноморская лихорадка" и поражавшее домашний скот и людей. Известно, что эта болезнь вызывала сильную слабость.

В археологическом комплексе Саккара в окрестностях египетской столицы находится древнейший древнеегипетский некрополь. Одним из самых знаменитых памятников Саккары считается ступенчатая пирамида Джосера.

Древние египтяне верили в загробную жизнь, поэтому снабжали усопших оружием, предметами быта, пищей и напитками, которые укладывались в гробницу и должны были пригодиться покойному в новой жизни.