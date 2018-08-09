Японские автопроизводители вновь попались на "мухлеже" с выхлопом

Дело "дизельгейта" живет: на махинациях с данными по выхлопным газам попались очередные "хитрецы". На этот раз на фальсификациях поймали еще трех японских производителей.

После Nissan и Subaru, на фальшивых результатах испытаний попались Suzuki, Mazda и Yamaha, попавшие в список правительства Японии с нарушителями правил тестирования автомобилей,передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Соответствующее расследование по 23 производителям автомобилейпровело японское министерство транспорта. Которое выяснило, что Suzuki, Mazda и Yamaha фальсифицировали итоги тестов на топливную экономичность и экологичность выхлопа.

Выяснилось, что у Suzuki почти половина из 12 819 машин, выпущенных с июня 2012 года по июль 2018 года на заводах в префектуре Сидзуока, были неправильно протестированы. У Mazda в результате проверки 3,8% автомобилей выявлены с нарушением требований тестирования, у продукции Yamaha - 2,1%.

Руководители Suzuki и Yamaha спешно выступили на пресс-конференциях и принесли свои извинения. Кроме того, три попавшиеся фирмы пообещали принять меры и заменить тестовое оборудование на новое, которое не позволяет менять данные испытаний.

В июле этого года Nissan официально заявил, что фальсифицировал данные об уровне вредных выбросов и расходе топлива для 900 с лишним автомобилей. Данные были изменены для 19 моделей, продающихся на внутреннем рынке Японии.

Весной нынешнего года также выяснилось, что и Subaru сфальсифицировал данные о расходе топлива и сведения об объемах вредных выбросов для 903 машин в период с 2012 по 2017 годы. Дело кончилось тем, что глава компании даже подал в отставку.