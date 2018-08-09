Два самолета столкнулись в Стамбуле

9 августа 2018 20:19

Два лайнера столкнулись при маневрировании в стамбульском аэропорту имени Ататюрка. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Инцидент произошел в зоне парковки, где лайнер марокканской авиакомпании Royal Air Maroc врезался крылом в заднюю часть самолета Turkish Airlines, готовившийся вылететь в Саудовскую Аравию.

Обе машины получили повреждения. На место столкновения прибыли пожарные расчеты, но возгорания, cудя по всему, не произошло. На месте необычного ДТП проводится расследование, передает издание Hurriyet. 

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