Два самолета столкнулись в Стамбуле

Два лайнера столкнулись при маневрировании в стамбульском аэропорту имени Ататюрка. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Инцидент произошел в зоне парковки, где лайнер марокканской авиакомпании Royal Air Maroc врезался крылом в заднюю часть самолета Turkish Airlines, готовившийся вылететь в Саудовскую Аравию.



Обе машины получили повреждения. На место столкновения прибыли пожарные расчеты, но возгорания, cудя по всему, не произошло. На месте необычного ДТП проводится расследование, передает издание Hurriyet.