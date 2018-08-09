В амстердамском аэропорту десятки рейсов задержали из-за сильного ветра

Десятки рейсов на вылет и прилет в крупнейшем международном аэропорту Амстердама Схипхол задерживаются или отменены в связи с сильным ветром, следует из данных онлайн-табло рейсов на сайте аэропорта, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Метеорологический институт Королевства Нидерландов (KNMI) выпустил предупреждение для прибрежной зоны Нидерландов. Из-за сильных ветров могут быть задержки... Пропускная способность аэропорта может быть снижена", - также сообщается в заявлении представителей Схипхол в Twitter.

Ранее KNMI присвоил оранжевый код опасности провинциям в западной части страны, скорость порывов ветра на данной территории может достигать 80-110 км/ч. На востоке Нидерландов действует желтый уровень опасности, ожидаются дожди и порывы ветра до 75 км/ч.