Тяжелое ДТП в Анталье, пострадали десятки туристов

21 человек пострадал в результате столкновения туристического автобуса с легковым автомобилем в турецкой Анталье, сообщают турецкие СМИ.

Согласно информации, после столкновения автобус опрокинулся. Среди пострадавших 19 человек были пассажирами автобуса, один водитель автомобиля и его пассажир, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы. Состояние одного из туристов оценивается как тяжелое.