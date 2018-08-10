Тяжелое ДТП в Анталье, пострадали десятки туристов

10 августа 2018 07:07

21 человек пострадал в результате столкновения туристического автобуса с легковым автомобилем в турецкой Анталье, сообщают турецкие СМИ.

Согласно информации, после столкновения автобус опрокинулся. Среди пострадавших 19 человек были пассажирами автобуса, один водитель автомобиля и его пассажир, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы. Состояние одного из туристов оценивается как тяжелое.

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