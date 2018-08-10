В стамбульском аэропорту столкнулись два пассажирских самолета

10 августа 2018 07:18

Самолет марокканской авиакомпании Royal Air Moroc столкнулся в международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле с лайнером турецкой авиакомпании Turkish Airlines, пострадавших нет, передает РИА Новости со ссылкой на газету Hurriyet.

Отмечается, что марокканский самолет, совершавший рейс Стамбул - Касабланка, во время руления при подготовке к взлету задел хвостовую часть турецкого Boeing-777, который стоял у терминала, готовясь к приему пассажиров на рейс в Афины. Оба лайнера получили незначительные повреждения.

 

Пассажиры Turkish Airlines были отправлены в Афины другим самолетом. Начато расследование инцидента.

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