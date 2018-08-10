В стамбульском аэропорту столкнулись два пассажирских самолета
10 августа 2018 07:18 135
Самолет марокканской авиакомпании Royal Air Moroc столкнулся в международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле с лайнером турецкой авиакомпании Turkish Airlines, пострадавших нет, передает РИА Новости со ссылкой на газету Hurriyet.
Отмечается, что марокканский самолет, совершавший рейс Стамбул - Касабланка, во время руления при подготовке к взлету задел хвостовую часть турецкого Boeing-777, который стоял у терминала, готовясь к приему пассажиров на рейс в Афины. Оба лайнера получили незначительные повреждения.
Пассажиры Turkish Airlines были отправлены в Афины другим самолетом. Начато расследование инцидента.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
9 августа 22:21 432
В Африке может появиться единая валюта
9 августа 20:56 804
Ученые нашли живых ровесников динозавров на современной Земле
9 августа 20:32 342
В амстердамском аэропорту десятки рейсов задержали из-за сильного ветра
9 августа 20:19 1 139
Два самолета столкнулись в Стамбуле
9 августа 19:56 604
Японские автопроизводители вновь попались на "мухлеже" с выхлопом
9 августа 23:20
Пашинян прогнал журналистов из правительства - ВОТ И ОБЕЩАНИЯ
9 августа 22:53
Армения может потерять пост генсека ОДКБ - ПОДРОБНОСТИ
9 августа 22:21
Bakıda çimərlik yaxınlığında kişi meyiti tapılıb
9 августа 22:21
Sərnişin daşıyıcıları qarşısında yeni tələblər - VİDEO
9 августа 22:21
В Африке может появиться единая валюта
9 августа 20:56
Ученые нашли живых ровесников динозавров на современной Земле
9 августа 20:36
Такой же, но лучше: Samsung представила Galaxy Note9
9 августа 20:19
Два самолета столкнулись в Стамбуле
-
9 Авг. 11:04 29 876
-
9 Авг. 09:52 16 527
-
9 Авг. 09:43 10 369
-
9 Авг. 15:07 9 819
-
9 Авг. 10:20 9 794