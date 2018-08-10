Сторонники теории о плоской Земле собрались на конференции в Канаде
10 августа 2018 09:04 158
В канадском городе Эдмонтон на международную конференцию собрались те, кто считает, что Земля плоская. Несколько десятков человек заплатили по 150 долларов за то, чтобы услышать выступления о том, что мы живем на огромном диске. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.
Согласно этой теории, Южного полюса не существует (на его месте - только лед), а Солнце и Луна расположены над огромным диском. Многовековой опыт мировой науки, посвященный изучению нашей планеты, конспирологи называют выдумкой.
Международная конференция о плоской Земле - мероприятие регулярное, отмечает телеканал "Россия 24". Так, в ноябре оно пройдет в США, а билеты, цена которых стартует с двухсот долларов, почти распроданы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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