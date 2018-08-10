Новая Зеландия прекратит использование одноразовых пластиковых пакетов, сообщает местный телеканал 1 News. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает канал, отказ от использования одноразовых пластиковых пакетов будет осуществляться поэтапно в течение следующего года. Об этом заявили премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн и помощник министра окружающей среды Юджени Сейдж в пятницу. Сообщается, что решение было принято после петиции за запрет одноразовых пакетов, которую подписали 65 тысяч человек.

"Мы используем сотни миллионов одноразовых пластиковых пакетов, многие из которых в итоге загрязняют нашу драгоценную прибрежную и морскую среду и причиняют серьезный вред всем видам морской жизни, и все это при том, что есть реальная альтернатива для потребителей и бизнеса", - заявила Ардерн.

Сейдж в свою очередь отметила, что правительство будет помогать ритейлерам перейти на другой вид упаковки.

Жители Новой Зеландии могут выразить свое мнение по поводу запрета до 14 сентября.