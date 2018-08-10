В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,01%, составив $66,82 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре увеличились на 0,11% - до $72,15 за баррель.