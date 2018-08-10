Мировые цены на нефть растут
10 августа 2018 10:26 218
В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,01%, составив $66,82 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре увеличились на 0,11% - до $72,15 за баррель.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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