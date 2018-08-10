Израиль и ХАМАС договорились о перемирии
10 августа 2018 11:44 213
Власти Израиля и руководство палестинского исламистского движения ХАМАС договорились в четверг, 9 августа, о перемирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух палестинских официальных лиц, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что в Израиле пока не прокомментировали перемирие. Палестинский чиновник, знакомый с ходом переговоров о перемирии, которые проходили при посредничестве Египта, заявил, что стороны сложат оружие в 23.45 по московскому времени.
Ранее в четверг сообщалось, что военно-воздушные силы Израиля атаковали более 100 военных объектов Палестины. Они произвели их в ответ на выпущенные ракеты со стороны Палестины в течение вечера и ночи 8-9 августа - сообщалось, что их число достигло 150.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
9 Авг. 15:07 13 331
-
9 Авг. 14:39 9 695
-
9 Авг. 14:20 5 003
-
9 Авг. 16:50 4 780
-
9 Авг. 17:08 3 627