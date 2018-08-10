Израиль и ХАМАС договорились о перемирии

10 августа 2018 11:44

Власти Израиля и руководство палестинского исламистского движения ХАМАС договорились в четверг, 9 августа, о перемирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух палестинских официальных лиц, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что в Израиле пока не прокомментировали перемирие. Палестинский чиновник, знакомый с ходом переговоров о перемирии, которые проходили при посредничестве Египта, заявил, что стороны сложат оружие в 23.45 по московскому времени.

Ранее в четверг сообщалось, что военно-воздушные силы Израиля атаковали более 100 военных объектов Палестины. Они произвели их в ответ на выпущенные ракеты со стороны Палестины в течение вечера и ночи 8-9 августа - сообщалось, что их число достигло 150.

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