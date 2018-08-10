На авиабазе Хмеймим сбили дрон боевиков

10 августа 2018 11:52

Российские военные уничтожили беспилотник, запущенный в направлении авиабазы Хмеймим, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что БПЛА был запущен с территории, подконтрольной незаконным вооруженным формированиям. Он был уничтожен штатными зенитными огневыми средствами на удалении от базы. 

"Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме", - сообщили в Центре.

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