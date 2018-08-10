Сильные ливни затопили юг Франции, население массово эвакуируют - ВИДЕО

10 августа 2018 11:41

Более полутора тысяч человек эвакуированы на юге Франции. В департаментах Дром, Ардеш и Гар из-за сильных ливней реки вышли из берегов, бурные потоки которых заливают города и поселки, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Жандармы также эвакуировали больше сотни детей из летнего лагеря в коммуне Сен-Жульен-де-Пейроле. Ребята приехали на отдых из Германии. Один из руководителей лагеря, 70-тилетний мужчина, пропал без вести.

О жертвах стихии пока не сообщается. Несколько человек во время наводнения получили травмы и сейчас находятся в больницах. Полиция патрулирует зону бедствия с вертолетов.

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Fransanın cənubunu su basıb

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