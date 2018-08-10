В Подмосковье автобус въехал в пешеходов - ВИДЕО

В подмосковных Мытищах водитель автобуса не остановился перед пешеходным переходом и въехал прямо в толпу людей. Инцидент произошел в многолюдном месте около железнодорожной станции и автовокзала в четверг 9 августа, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Видеозапись с моментом наезда была опубликована в социальных сетях. На кадрах видно, что водитель автобуса не пытается затормозить перед переходом и буквально таранит людей, которые идут через дорогу. Трое девушек после наезда остаются лежать на асфальте, а само транспортное средство останавливается только через десять метров.

В результате ДТП два человека получили тяжелые травмы и были госпитализированы, передает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД РФ по Московской области.

При этом в соцсетях появилась информация, что водитель автобуса заявил, что у машины отказали тормоза, о проблемах с которыми он неоднократно говорил своему руководству.

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