В Японии разбился вертолет службы спасения
10 августа 2018 13:25 127
Вертолет службы спасения японской префектуры Гумма разбился, его обломки обнаружены в соседней префектуре Нагано, сообщила телекомпания NHK.
Силы самообороны Японии сумели обнаружить обломки вертолета и восемь из девяти членов экипажа. Об их состоянии не сообщается. Агентство Киодо сообщило, что их направили в больницу.
Ранее сообщалось, что вертолет вылетел в 09:15 из города Маэбаси в Гумме для осмотра маршрутов восхождения в горах между префектурами Гумма и Нагано. Сеанс связи с ним был запланирован на 10:45, однако вертолет на связь не вышел.
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