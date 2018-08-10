В Японии разбился вертолет службы спасения

Вертолет службы спасения японской префектуры Гумма разбился, его обломки обнаружены в соседней префектуре Нагано, сообщила телекомпания NHK.

Силы самообороны Японии сумели обнаружить обломки вертолета и восемь из девяти членов экипажа. Об их состоянии не сообщается. Агентство Киодо сообщило, что их направили в больницу.

Ранее сообщалось, что вертолет вылетел в 09:15 из города Маэбаси в Гумме для осмотра маршрутов восхождения в горах между префектурами Гумма и Нагано. Сеанс связи с ним был запланирован на 10:45, однако вертолет на связь не вышел.