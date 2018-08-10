В Индии почти 70 туристов оказались в охваченных ливнями районах

По меньшей мере 69 туристов оказались в бедственном положении в курортном городе Муннар (штат Керала) на юго-западе Индии, который на протяжении последних нескольких дней находится во власти мощных ливней, передает в пятницу телеканал NDTV. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что среди этих туристов присутствуют около 20 иностранцев. По данным телеканала, туристы не могут выбраться из Муннара по причине блокированных дорог, что, в свою очередь, стало следствием схода оползней. В настоящее время армия ведет операцию по их спасению.

Полиция штата в ответ на оперативный запрос РИА Новости не подтвердила и не опровергла факт присутствия в пострадавших от непогоды районах иностранных граждан, в том числе россиян.

Согласно последним данным, за несколько суток от схода оползней, спровоцированных проливными дождями, в различных районах Кералы погибли не менее 26 человек. Ливни приводят к переполнению водохранилищ, вынуждая местных жителей "сбрасывать" излишки воды. Ряд населенных районов, расположенных в низинах, оказались полностью затопленными.

Синоптики предвещают, что обильные дожди продолжат обрушиваться на Кералу еще по меньшей мере несколько дней.