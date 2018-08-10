Эрдоган заявил о бесперспективности экономического давления на Турцию

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о бесперспективности попыток оказать экономическое давление на страну, в частности, посредством дестабилизации финансовой системы. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Глава государства призвал население игнорировать антитурецкие кампании, инициированные недругами Турции. "Проводятся (против Турции - ред.) различные кампании. Не обращайте на них внимания. Если у них есть доллары, то у нас есть наш народ, право и бог", - сказал президент Эрдоган, обращаясь к гражданам в городе Ризе. Его цитирует агентство Anadolu.

В пятницу курс турецкой лиры к доллару США на фоне ухудшения турецко-американских отношений в очередной раз обновил исторический минимум, достигнув 5,96 лиры за доллар.

Ранее рекордного минимума лира достигла после того, как в минувшую пятницу торговый представитель США объявил, что Вашингтон рассматривает оправданность участия Турции в системе преференций для импорта в США определенных товаров (Generalized System of Preferences - GSP). В США из Турции в прошлом году по программе GSP было поставлено товаров на 1,7 миллиарда долларов, что составляет около 17% всего турецкого экспорта в США. Также отмечалось, что Турция ввела дополнительные пошлины на товары из США стоимостью 1,78 миллиарда долларов.

Предыдущий рекордный минимум турецкой национальной валюты, преодолевшей на минувшей неделе психологический рубеж 5 лир за доллар, был достигнут после того, как минфин США ввел санкции против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел страны Сулеймана Сойлу в связи с делом американского пастора Эндрю Брансона. Им запрещен въезд в США, а их американские активы подлежат заморозке.

Американский пастор удерживается властями Турции с октября 2016 года по обвинениям в пособничестве организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO, признанной в Турции террористической, а также в поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Брансон отрицает обвинения, называя их "постыдными и отвратительными".