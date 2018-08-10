Гондурасец инсценировал смерть в надежде избавиться от желавшей денег жены
Уроженец Гондураса попытался сымитировать собственную смерть, чтобы отвязаться от жены, которая настойчиво требовала от него денег. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
27-лений Денни Гонсалез, работающий в США, отправил своей жене, находящейся в Гондурасе, снимки, на которых он лежит, притворяясь мертвым. Он затолкал в нос вату и накрылся белым полотенцем для того, чтобы избранница поверила, будто он находится в морге. Кроме того, мужчина отправил вместе с этими снимками изображение гроба, устланного цветами.
В сообщении также указывалось, что Гонсалез умер "от рака и астмы". Весть о смерти, переехавшего в США, дошла до местных СМИ, а затем и до родственников обманщика. Его родные заметили, что на снимках "умерший" хихикал, а окружение было совсем не похоже на морг: он просто лежал на кровати.
Журналисты разыскали Гонсалеза, и он признался, что больше не мог выносить требований жены. По его словам, она звонила ему каждую неделю и кричала, чтобы тот присылал больше денег. "Она просила отправить ей мобильный телефон. Я присылал уже шесть штук, но она каждый раз говорила, что их украли", - рассказал мужчина.
Бывшие соседи Гонсалеза отметили, что весть о смерти очень подкосила его родителей. "Если не хочешь отправлять деньги, так и скажи, зачем притворяться, что ты умер!" - прокомментировал новость один из местных жителей.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!