Мальчик выжил после падения с восьмого этажа - ВИДЕО

Прохожие увидели ребенка, который висел, держась за окно, на высоте восьмого этажа. Быстро среагировавшие очевидцы успели растянуть под ним полотно до того момента, когда семилетний мальчик сорвался вниз, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

К несчастью, ткань не выдержала ребенка и порвалась, а он упал на асфальт. Чудом ребенок остался жив и был доставлен в больницу с серьезными травмами. Трагический момент с падением попал на видео.

Инцидент произошел на юго-западе Китая, пишет Daily Mail. Сейчас ребенок находится в отделении интенсивной терапии, о его самочувствии ничего не сообщается.

Полиция проводит расследование, в ходе которого установит, был ли мальчик оставлен родителям без присмотра перед тем, как произошел несчастный случай.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

