Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию в Сирии

10 августа 2018 16:50

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора дали высокую оценку проведенной в июле совместной операции по доставке и распределению гуманитарной помощи в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. В ходе обмена мнениями о текущей ситуации в Сирии лидеры дали высокую оценку проведенной в июле российско-французской операции по доставке и распределению гуманитарной помощи среди населения сирийской провинции Восточная Гута", - говорится в сообщении.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az