Неизвестный открыл стрельбу в Канаде, есть погибшие - ВИДЕО
10 августа 2018 16:38 206
Полиция Нью-Брансуика (приморская провинция на востоке Канады) объявила режим повышенной опасности в районе Фредериктон. Как сообщается в "твиттере" ведомства, сейчас там идёт стрельба, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.
Местных жителей просят закрыть двери и окна и не выходить на улицу. Автомобильное движение в районе также перекрыто.
Местные СМИ сообщают как минимум о четырёх погибших.
Подробности инцидента выясняются.
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