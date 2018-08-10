Неизвестный открыл стрельбу в Канаде, есть погибшие - ВИДЕО

10 августа 2018 16:38

Полиция Нью-Брансуика (приморская провинция на востоке Канады) объявила режим повышенной опасности в районе Фредериктон. Как сообщается в "твиттере" ведомства, сейчас там идёт стрельба, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Местных жителей просят закрыть двери и окна и не выходить на улицу. Автомобильное движение в районе также перекрыто.

Местные СМИ сообщают как минимум о четырёх погибших.

Подробности инцидента выясняются.

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Неизвестный открыл стрельбу на востоке Канады, есть погибшие

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