Турция переходит на новую экономическую модель - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТРА
Одним из приоритетов Анкары является обеспечение независимой денежной политики, заявил министр казначейства и финансов Турции Берат Албайрак. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Как сообщает агентство "Анадолу", глава Минфина в пятницу рассказал о приоритетах правительства страны, отраженных в программе нового экономического курса Турции.
В рамках новой экономической стратегии Турции правительство будет активно контактировать со всеми участниками рынка с целью укрепления доверия к экономике страны, сказал Албайрак.
По словам министра, в целях обеспечения экономической стабильности в Турции правительство первым дело будет бороться с инфляцией.
"Обеспечение баланса госбюджета и повышение качества продукции также являются основными направлениями экономического курса страны", - сказал Албайрак.
Глава Минфина отметил, что Центробанк Турции придает особое значение проведению независимой денежно-кредитной политики. "Мы стремились не вмешиваться в ситуацию на рынках. Данный подход будет продолжен", - пообещал глава ведомства.
Министр казначейства и финансов сообщил далее, что правительство планирует вынести на рассмотрение парламента страны инициативу создания нового финансового регулятора Турции.
Система упрощенного налогообложения Турции будет реформирована, отметил глава Минфина.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!