МИД Турции: решение Трампа нарушает правила ВТО
Официальный представитель министерства иностранных дел Турции Хами Аксой заявил что повышение пошлин на алюминий и сталь президентом США Дональдом Трампом нарушает правила Всемирной торговой организации и наносит вред отношениям между двумя странами, передает РИА "Новости" со ссылкой на официальное заявление.
"Невозможно согласовать решение президента Трампа о введении дополнительных пошлин на экспорт стали и алюминия с правилами Всемирной торговой организации. США должны знать, что они не смогут добиться каких-либо результатов такими санкциями и давлением", - говорится в тексте официального сообщения.
Аксой также подчеркнул, что все действия, направленные против Турции, получат ответ и отметил, что турецкая сторона всегда была сторонником решения проблем путем дипломатии, диалога, доброй воли и взаимопонимания.
Ранее сообщалось, что Трамп вдвое повысил пошлины на алюминий и сталь из Турции.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Армянского олигарха обвинили в хранении целого арсенала оружия
Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Сирии
В Белом доме раскрыли подробности повышения пошлин на турецкую сталь
В Индонезии уточнили число погибших при землетрясении
Турция переходит на новую экономическую модель - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТРА
Состоялся телефонный разговор между Эрдоганом и Путиным
Армянского олигарха обвинили в хранении целого арсенала оружия
Как моль в Армении Пашиняна победила
Представлен первый в мире самолет с графеновым покрытием
Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Сирии
В Белом доме раскрыли подробности повышения пошлин на турецкую сталь
В Индонезии уточнили число погибших при землетрясении
Apple предложила использовать iPhone вместо паспорта
"Фенербахче" вовлек в состав клуба нападающего английской команды
-
10 Авг. 15:31 11 841
-
10 Авг. 09:13 9 342
-
10 Авг. 22:19 7 656
-
10 Авг. 12:36 6 694
-
10 Авг. 11:40 5 762