Все девять членов экипажа разбившегося в Японии вертолета погибли
11 августа 2018 09:32 168
Все девять членов экипажа разбившегося в Японии спасательного вертолета погибли, сообщило агентство Киодо со ссылкой на местные власти.
Он вылетел в 9.15 по местному времени (3.15 мск) из города Маэбаси в Гумме для осмотра маршрутов восхождения в горах между Гумма и Нагано. В запланированное время пилоты вертолета не вышли на связь. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Днем в пятницу силы самообороны Японии сумели обнаружить обломки вертолета и восемь из девяти членов экипажа. Тело последней жертвы авиакатастрофы нашли в субботу.
Причиной аварии, предположительно, стали резко ухудшившееся погодные условия.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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