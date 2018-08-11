В США разбился пассажирский самолёт, угнанный из аэропорта - ВИДЕО

Самолёт авиакомпании Alaska Airlines разбился рядом с островом Кетрон в американском штате Вашингтон. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на источник.

По данным NBC, перед крушением лайнер был угнан из аэропорта города Сиэтл одним из сотрудников. К месту инцидента направились спасатели, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

В аэропорту Сиэтла рассказали, что в момент инцидента на борту судна не было пассажиров.

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