В США разбился пассажирский самолёт, угнанный из аэропорта - ВИДЕО
11 августа 2018 09:34 1 086
Самолёт авиакомпании Alaska Airlines разбился рядом с островом Кетрон в американском штате Вашингтон. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на источник.
По данным NBC, перед крушением лайнер был угнан из аэропорта города Сиэтл одним из сотрудников. К месту инцидента направились спасатели, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.
В аэропорту Сиэтла рассказали, что в момент инцидента на борту судна не было пассажиров.
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