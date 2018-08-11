Зонд НАСА полетит на Солнце с именами землян
Новейший исследовательский зонд Parker Solar Probe начинает в субботу путешествие к Солнцу. Аппарат с записанными в нем именами миллиона землян будет исследовать светило и через полтора года передаст первые данные в НАСА. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.
В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства надеются, что зонд совершит революцию в понимании Солнца. Американские исследователи хотят вблизи увидеть новые участки солнечной атмосферы и получить новую информацию о звездной механике.
Миссия "Паркера" рассчитана на семь лет, за которые он совершит 24 витка вокруг Солнца. Зонд должен приблизиться к звезде на рекордно близкое расстояние - 6,1 миллиона километров от поверхности.
Первое сближение "Паркера" с Солнцем должно состояться в ноябре 2018 года, а месяцем позже он должен передать первые данные.
Зонд назван в честь астрофизика Юджина Паркера - исследователя физики плазмы и создателя термина "солнечный ветер". В аппарат вмонтирован микрочип с именами землян (всего более миллиона); этот чип помещен на пластину с именем Юджина Паркера и его цитатой: "Давайте посмотрим, что ждет впереди".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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