Албанец убил восемь родственников и ответил на критику в Facebook
Молодой мужчина застрелил восемь членов семьи, в том числе двоих детей, пустился в бега, но нашел время ответить на оскорбления в Facebook. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Массовое убийство произошло в пятницу в деревне Ресулай примерно в 100 километрах к югу от столицы Тираны. В числе жертв преступника двое детей. После убийства 24-летний Ридван Зикай (Ridvan Zykaj) пустился в бега, сообщает полиция.
По информации сайта албанского телеканала Top Channel, злоумышленник позже зашел на свою страницу в Facebook - либо по глупости, либо в состоянии аффекта, не осознавая своих действий. В то время как одни пользователи социальной сети на его странице призывали мужчину сдаться, а другие высказывались, что "монстр" не заслуживает и пожизненного заключения, сам Зикай неожиданно появился в сети и заявил, что эти комментарии его раздражают.
По предварительной информации, Зикай мог пойти на преступление из-за спора вокруг имущества. Этот случай с начала 1990-х годов в Албании является крупнейшим массовым убийством, совершенным одним человеком.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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