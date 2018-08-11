Ученые обнаружили самое быстрое существо на планете - ВИДЕО

Самым быстрым существом на Земле является одноклеточное червеподобное существо Spirostomum ambiguum, обитающее в пресной воде. К такому выводу пришли ученые из Технологического института Джорджии, сообщает Gizmodo.

Spirostomum ambiguum представляет из себя 4-миллиметровое простейшее, перемещающееся, предположительно, при помощи ресничек и сокращений туловища. Существо способно ускоряться до 200 метров к секунду в квадрате и развивать скорость до 724 километров в час, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Ученые планируют выяснить, что именно позволяет одноклеточному двигаться с подобной скоростью. Специалисты полагают, что их открытие поможет создать миниатюрных скоростных роботов с низким энергопотреблением для различных нужд.

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