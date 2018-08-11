На заводе в Британии прогремел взрыв

В результате взрыва на заводе военного оборудования, который находится неподалеку от британского Солсбери, погиб один человек, сообщает Sun. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Пожар был потушен, на месте работает служба скорой помощи. Один человек погиб, второй доставлен в больницу в критическом состоянии", - приводит газета слова представителя полиции.

Завод находится примерно в пяти км от химлаборатории Портон-Даун.

Правоохранители выясняют, что стало причиной взрыва.