Бельгийка призвала ЕС ужесточить требования к покупателям кислот

Бельгийка Патриция Лефранк запустила кампанию против кислотных атак. Женщина призывает власти ЕС строже контролировать продажу кислот, в том числе принять закон, который обязывал бы покупателя предъявлять удостоверение личности. Об инициативе сообщает Thomson Reuters Foundation, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"У покупателей кислоты могут быть только плохие намерения... На мой взгляд, индентификация покупателя - единственный способ остановить данный вид насилия", - пояснила Лефранк.

54-летняя бельгийка подверглась кислотной атаке в 2009 г. после разрыва с бывшим возлюбленным Ричардом Ремеcом. Мужчина стал отправлять Лефранк сотни сообщений в день, а потом, замаскировавшись под посыльного, проник в ее квартиру и облил серной кислотой. В результате нападения женщина три месяца находилось в коме. Девять месяцев заняла реабилитация. Сейчас лицо бельгийки покрыто шрамами от 100 операций.

"Я очень злилась на докторов за то, что они не дали мне умереть. Я считала себя монстром. Сейчас все изменилось, у меня есть причина, чтобы жить", - рассказала Лефранк. Выписавшись из больницы женщина начала исследовать тему кислотных атак и направлять петиции в Европейский парламент с призывом изменить законодательство.

До конца августа женщина выпустит просветительский ролик. На видео картина, изображающая Патрицию в нынешнем облике, трансформируется в фотографию, снятую до нападения. По словам исполнительного директора Международной организации помощи жертвам кислотных атак Acid Survivors Trust International (ASTI) Джаф Ша, видео поможет повысить осведомленность о последствиях кислотных атак и дать толчок кампании.

"Этот фильм - критически важен для запуска кампании, чтобы добиться признания и повысить осведомленность. Ведь понять, каковы последствия подобных атак: травмы, боль и уродство, - очень важно", - добавил Ша.

По оценкам ASTI, в мире ежегодно происходит 1,5 тыс. кислотных атак. Но о шести из 10 случаев не сообщается. В 80% жертвами становятся женщины и девочки. Помимо кислоты, злоумышленники прибегают к бытовой химии, в которой содержатся коррозионные вещества.

Чаще всего нападения случаются в Великобритании, Индии, Колумбии, Пакистане, Непале, Бангладеш, Уганде, Камбодже. В 2016 г. в Лондоне коррозионные вещества использовались в 454 преступлениях. Это почти в два раза чаще, чем в 2015 г. В отличие от других стран, в Великобритании мужчины составляют большинство жертв.

В Индии, по разным оценкам, ежегодно происходят от 300 до 1000 нападений с использованием кислоты. В 2013 г. благодаря усилиям одной из пострадавших Лакшми Агарвал в стране ужесточили правила продажи веществ: теперь покупатель обязан предъявлять удостоверения личности, а магазин - сообщать о каждой подобной покупке в полицию.