На камеры попала макака, пытавшаяся похитить младенца - ВИДЕО

В индийской деревне Карнатака макака пыталась украсть младенца, сообщает Ridus. Местные жители стали свидетелями инцидента и засняли его на видео., передает Day.Az со ссылкой на Ridus.

На кадрах обезьяна прижимает младенца к земле и отгоняет от него взрослых.

Даже угощение не помогает - животное защищает малыша словно своего детеныша.

Сообщается, что в итоге ребенка удалось освободить.

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