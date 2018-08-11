На камеры попала макака, пытавшаяся похитить младенца - ВИДЕО
11 августа 2018 10:37 251
В индийской деревне Карнатака макака пыталась украсть младенца, сообщает Ridus. Местные жители стали свидетелями инцидента и засняли его на видео., передает Day.Az со ссылкой на Ridus.
На кадрах обезьяна прижимает младенца к земле и отгоняет от него взрослых.
Даже угощение не помогает - животное защищает малыша словно своего детеныша.
Сообщается, что в итоге ребенка удалось освободить.
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