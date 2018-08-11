Зарезавшим отца сестрам Хачатурян могут отомстить?

В московском СИЗО, где сидят сестры Хачатурян, обвиняемые в убийстве отца, установят специальные камеры видеонаблюдения, поскольку общественники думают, что их жизни угрожает опасность. Об этом сообщает телеграм-канал Mash, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Кристина Хачатурян, обвиняемая в убийстве своего отца, Михаила Хачатуряна, в зале Останкинского суда во время избрания меры пресечения (2 августа 2018). Москвa

Отмечается, что камеры попросили поставить члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы. По их мнению, отец девушек - Михаил Хачатурян - был "разносторонним и авторитетным человеком, у него было много таких же друзей, часть из них могут отомстить сестрам за смерть друга".

Девушек вскоре рассадят по отдельным камерам (сейчас они находятся на карантине) - в каждой не больше четырех человек. Руководство СИЗО специально посадит сестер со сверстницами, чтобы не было проблем.

Громкое убийство произошло на северо-востоке Москвы. Вечером 27 июля на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело мужчины с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди.

По версии следствия, сестры 17, 18 и 19 лет напали на родного отца, 57-летнего Михаила Хачатуряна, когда он спал в кресле-качалке. На допросе девушки признали вину и пояснили, что "у них сложились личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий".

По данным следствия, младшая сестра, ученица 11-го класса, нанесла отцу не менее 35 ударов ножом. Две другие девушки наносили отцу удары по голове и брызгали ему в лицо из перцового баллончика. После убийства младшая сестра сама позвонила в полицию. Останкинский суд Москвы 2 августа арестовал всех трех сестер.