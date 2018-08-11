В Китае вооруженный мужчина напал с ножом на прохожих

На юго-западе Китая вооруженный мужчина напал с ножом на прохожих. В результате один человек погиб и еще трое получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба полиции города центрального подчинения Чунцин. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Полиция установила, что резню в парке Юйцюань устроил 59-летний гражданин по фамилии Ли. По мнению следователей, главной целью его нападения была бывшая супруга подозреваемого.

Женщина получила ранения, но осталась жива. Ранения получили ещё трое прохожих, позднее один из них - 69-летний мужчина - скончался от ран.

Полицейским удалось задержать нападавшего прямо на месте преступления. В настоящее время возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.