Число погибших в результате землетрясения в Индонезии превысило 380 - ВИДЕО

Число погибших в результате мощного землетрясения в Индонезии, которое произошло на прошлой неделе, увеличилось до 387 человек, сообщает Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB) страны. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что жертвами землетрясения стал 321 человек.

Согласно заявлению ведомства, ожидается, что число жертв может увеличиться - тела погибших могут оставаться под завалами зданий и на месте схода оползней. Ведомство не исключает, что не обо всех случаях гибели еще сообщено местным властям.

По данным BNPB, пострадали более 13 тысяч человек, более 387 тысячам местных жителей пришлось покинуть свои дома.

На прошлой неделе к северу от индонезийского острова Ломбок произошло сильное землетрясение магнитудой 7 и последующими афтершоками магнитудой 5,4 и 4,3.

В четверг Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что в районе острова Ломбок произошло еще одно землетрясение магнитудой 6,1. Эпицентр подземных толчков располагался в 10 километрах к югу от города Матарам, расположенного на острове Ломбок. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

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