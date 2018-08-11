Началось последнее солнечное затмение в этом году

11 августа 2018 12:48

В 12:02 по бакинскому времени началось последнее солнечное затмение в этом году, говорится в сообщении Шамахинской астрофизической обсерватории (ШАО) имени Н.Туси Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Пик частичного солнечного затмения придется на 13:46, а завершится оно в 15.30.

В сообщении говорится, что это затмение охватит северо-восточную часть России, Северную Америку, Скандинавию и Китай.

Напомним, что первое солнечное затмение в этом году произошло 15 февраля, второе - 13 июля.

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