На чемпионате Европы по легкой атлетике произошла утечка газа

Старт соревнований в ходьбе на 20 километров у женщин на чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине был отложен из-за утечки газа на трассе, сообщила руководитель делегации нейтральных атлетов Елена Орлова. Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, старт был намечен на 9:05 местного времени и первоначально был отложен на полчаса. Новое время старта - 10:55. И мужчины, и женщины начнут борьбу на дистанции 20 км одновременно.