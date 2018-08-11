На чемпионате Европы по легкой атлетике произошла утечка газа
11 августа 2018 13:27 206
Старт соревнований в ходьбе на 20 километров у женщин на чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине был отложен из-за утечки газа на трассе, сообщила руководитель делегации нейтральных атлетов Елена Орлова. Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, старт был намечен на 9:05 местного времени и первоначально был отложен на полчаса. Новое время старта - 10:55. И мужчины, и женщины начнут борьбу на дистанции 20 км одновременно.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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