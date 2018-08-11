Игрок в регби несколько раз терял сознание и умер в раздевалке

Регбист клуба второго французского дивизиона "Орийак" Луи Файфровски скончался после того, как получил травму в товарищеском матче. Как отмечает издание Аmontagne, инцидент произошел в пятницу вечером в Орийаке. 21-летний Файфровски был заменен во втором тайме матча с клубом "Родез", в сопровождении врачей он смог покинуть поле и вернуться в раздевалку, где терял сознание несколько раз. Дополнительная бригада медиков прибыла на место, однако, несмотря на все усилия врачей, спасти спортсмена не удалось. Об этом Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Луи Файфровски ранее выступал за сборную Франции для игроков не старше 19 лет.