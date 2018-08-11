Обезумевший мужчина нокаутировал официантку, пока остальные гости невозмутимо ели - ВИДЕО

Камеры наблюдения засняли, как посетитель ресторана, словно безумный, избил официантку. На кадрах видно, как к мужчине подходит работница заведения, они что-то обсуждают, женщина наклоняется к столу, в этот момент гость подскакивает и начинает наносить удары по хрупкой официантке. Та падает, но агрессор не успокаивается, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Остальные гости ресторана продолжают сидеть за своими столиками, будто ничего не произошло. Но спустя какое-то время очевидцы все же попытались остановить агрессора - удалось им это не с первого раза. Дебошир предпринял еще несколько попыток добить жертву.

Какие травмы получила женщина, неизвестно.

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