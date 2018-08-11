Офицер полиции дважды выстрелил в преступника с ножом - ВИДЕО

В Лас-Вегасе разгорелся скандал после публикации видео, на котором офицер полиции дважды выстрелил в чернокожего с ножом, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Инцидент произошел в одном из районов города, наряд полиции прибыл после звонка в участок.

44-летний офицер Дэвид Стоктон дважды выстрелил в неадекватного мужчину, который угрожал ему ножом. Перед выстрелами несколько офицеров пытались успокоить человека и использовали против него электрошокер.

Однако выяснилось, что мужчина прятал за спиной нож - с ним он стал бросаться на представителей полиции.

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