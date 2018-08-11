Отправка зонда NASA к Солнцу отложена

Запуск ракеты-носителя Delta IV Heavy во Флориде с зондом Parker Solar Probe, который будет изучать солнечную корону, отложен до воскресенья, сообщает портал Spaceflight Now. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Обратный отсчет перед стартом был остановлен из-за сигнала регулировочного клапана газообразного гелия. "Группа запуска готовится к еще одной попытке отправить ракету с зондом в воскресенье", - сообщается на портале.

В сообщении отмечается, что окно запуска откроется в воскресенье в 10.31 по Москве. Запуск ракеты-носителя будет осуществлен с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Для этого запуска ракету оснастили дополнительной третьей твердотопливной ступенью.

Parker Solar Probe назван в честь астрофизика Юджина Паркера, исследователя космических магнитных полей. Ему принадлежит термин "солнечный ветер".

Зонд оснащен камерой, приборами для измерения магнитного и электрического поля в атмосфере Солнца, а также инструментами для измерения и наблюдения за частицами "солнечного ветра".

Если запуск на орбиту пройдет удачно, зонд сможет приблизиться к Солнцу на расстояние 6,1 миллиона километров и за семь лет работы совершит 24 витка вокруг звезды. На такое расстояние к Солнцу ранее не приближался ни один зонд. Новая миссия поможет ученым ответить на ряд вопросов о Солнце. Один из них - загадка ускорения солнечного ветра до сверхзвуковых скоростей.

Первые снимки поверхности Солнца ожидают получить на Pемле в декабре 2018 года.