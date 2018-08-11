В Китае у женщины взорвался iPhone после замены аккумулятора

11 августа 2018 14:24

В Китае iPhone с замененным аккумулятором взорвался прямо перед лицом своей владелицы, сообщает Daily Mail.

Женщина была за рулем, а смартфон лежал на приборной панели. Неожиданно он задымился, а затем и загорелся, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как пояснил журналистам ее муж, женщина не получила травм, однако очень испугалась. Причиной взрыва оказался некачественный аккумулятор: владелица смартфона ремонтировала его в не авторизованном Apple сервисном центре.

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