Лесной пожар под Валенсией взяли под контроль
Экстренным службам женералитета испанской Валенсии удалось взять под контроль лесной пожар, который за пять дней уничтожил более 3 тысяч гектаров в семи муниципальных районах, сообщает газета Mundo.
По информации газеты, контроль над пожаром, причиной которого стал удар молнии, установили благодаря улучшению погодных условий - понижению температуры воздуха и осадкам, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Пожар затронул семь муниципалитетов, в двух из которых был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Около 2,6 тысячи человек пришлось покинуть свои дома в зоне стихийного бедствия, однако многие уже смогли вернуться. Ущерб нанесен примерно 40 домам в различных районах населенного пункта Гандия.
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