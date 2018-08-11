В самолет с российскими туристами ударила молния
11 августа 2018 15:55 172
Крыло пассажирского самолета, летевшего в Москву из болгарского Бургаса, повредила молния. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на представителя аэропорта Внуково, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Накануне перед посадкой в Москве командир российского Boeing 737 заподозрил, что в самолет попала молния", - рассказал собеседник агентства. На борту находились российские туристы, которые возвращались домой после отдыха.
После приземления самолет проверили техники: на крыле обнаружили следы, характерные для попадания молнии. "Из-за удара молнии обуглились элементы конструкции крыла и заклепки", - уточнили в аэропорту. Самолет снова будет совершать рейсы после того как пройдет тщательную проверку.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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