В самолет с российскими туристами ударила молния

Крыло пассажирского самолета, летевшего в Москву из болгарского Бургаса, повредила молния. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на представителя аэропорта Внуково, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Накануне перед посадкой в Москве командир российского Boeing 737 заподозрил, что в самолет попала молния", - рассказал собеседник агентства. На борту находились российские туристы, которые возвращались домой после отдыха.

После приземления самолет проверили техники: на крыле обнаружили следы, характерные для попадания молнии. "Из-за удара молнии обуглились элементы конструкции крыла и заклепки", - уточнили в аэропорту. Самолет снова будет совершать рейсы после того как пройдет тщательную проверку.