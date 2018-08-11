Турция будет противостоять угрозам со стороны США - ЗАЯВЛЕНИЕ ЭРДОГАНА

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара будет противостоять угрозам со стороны США на фоне дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного в 2016 году турецкими властями, сообщает агентство Анадолу, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы будем действовать согласно праву, но что касается их угроз, то пусть не обижаются. Мы встанем с того места, где упали, мой народ стоит на ногах... Обращаюсь к США - жаль, вы меняете своего стратегического партнера по НАТО на какого-то пастора", - сказал Эрдоган, выступая на митинге в городе Унье.

Турецкий лидер добавил, что "Турции угрожают, но от нашей нации невозможно добиться чего-либо путём угроз".

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что санкционировал в два раза повысить пошлины на алюминий и сталь из Турции - до 20% и 50% соответственно, что вызвало очередное падение турецкой лиры до исторического минимума. Она падала до 6,62 за доллар, потеряв за сутки почти 20% своей стоимости.

Отношения США и Турции в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями. На прошлой неделе минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".