Пассажирский самолет в Сиэтле угнал и разбил "сломленный парень"

Угнавший самолет американец называл себя "сломленным парнем" и надеялся ощутить в небе "момент безмятежности". Это следует из опубликованной в газете Seattle Times расшифровки его переговоров с диспетчерами, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Самолет был угнан 29-летним сотрудником наземного обслуживания авиакомпании Horizon Air около 20.00 в пятницу. Через 90 минут полета самолет потерпел крушение на острове Кетрон.

Вначале угонщик Рик (фамилия его пока не называется) вел себя спокойно и даже шутил о том, что ему предложат работать пилотом, если он успешно приземлится. Однако затем признался, что не знает, как сажать самолет.

"Я вообще-то не планировал приземляться", - пояснил он диспетчерам свое поведение и начал выражать беспокойство тем, что у него было на исходе топливо. Перед крушением горе-пилот попросил прощения у людей, "которым он важен". Воздушное судно начало падать после того как угонщик попытался совершить на нем пилотажные фигуры. Правда, наблюдавшие за полетом специалисты отмечают, что такое поведение машины в воздухе могло быть вызвано отсутствием летных навыков у угонщика.

На протяжении полета диспетчеры и командир угнанного воздушного судна пытались помочь "пилоту" посадить самолет и отговаривали его от выполнения "бочки" и других опасных виражей. Во время полета самолет сопровождали истребители F-15, однако они непричастны к тому, что он разбился.

На борту 76-местного самолета, принадлежащего авиакомпании Alaska Airlines, не оказалось ни пассажиров, ни экипажа. Пилот при крушении погиб.

Инцидент не считается террористическим актом. Рейсы из аэропорта были временно прекращены до 21.30 по местному времени. Большинство рейсов прибыли в порт назначения вовремя, отмечает издание.