Еще один шаг к решению вопроса Каспийского моря - ПОДРОБНОСТИ
Накануне V каспийского саммита в Актау под председательством казахстанской стороны состоялось Совещание министров иностранных дел прикаспийских государств. Об этом говорится в сообщении министрества иностранных дел Казахстана, распространенном в субботу.
В работе совещания приняли участие главы внешнеполитических ведомств Азербайджана - Эльмар Мамедъяров, Ирана - Джавад Зариф, Казахстана - Кайрат Абдрахманов, России - Сергей Лавров и Туркменистана - Рашид Мередов, которые подвели итоги работы по подготовке к предстоящей встрече "каспийской пятерки" на высшем уровне.
"Сегодня мы, благодаря поступательному стремлению к компромиссу и поиску взаимоприемлемых решений, смогли прийти к консенсусу по всем вопросам, касающимся взаимодействия на Каспийском море. Свидетельством этому является выносимый на подписание президентами проект Конвенции о правовом статусе Каспийского моря", - заявил Абдрахманов. Подчеркивалось, что проделанная работа была бы неосуществима без активного участия и личного внимания глав прикаспийских государств.
Принято Протокольное решение министров иностранных дел прикаспийских государств, в котором отражены дальнейшие действия сторон по реализации положений планируемой к подписанию в ходе Пятого каспийского саммита Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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